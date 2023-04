Ce dernier match de la saison universitaire opposait donc San Diego State à Connecticut. Et pendant une grosse partie de la rencontre, les premiers n'ont pas existé. Les Aztecs ont en effet multiplié les ballons perdus et les shoots ratés. Les Huskies ont pu se promener, très facilement, en prenant douze points d'avance à la pause (36-24).

Rien ne change au retour des vestiaires et Connecticut prend même 16 points d'avance dans les premières minutes de la seconde période. On semble donc se diriger vers une victoire tranquille des Huskies. Mais les Aztecs vont se réveiller à douze minutes de la fin de match. Comment ? Avec une meilleure défense et un Lamont Butler qui se montre. Résultat : il n'y a plus que cinq points d'écart à cinq minutes de la fin !

Malheureusement pour San Diego State, ce retour ne va pas aller jusqu'au bout. Jordan Hawkins et Tristen Newton (19 points, 10 rebonds, 4 rebonds et 2 passes) assurent finalement la victoire de Connecticut, en creusant à nouveau l'écart. Victoire maîtrisée des Huskies 76-59, qui remportent ainsi leur cinquième titre NCAA.