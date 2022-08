Les Bleus n’ont pas manqué leur premier test. Après une dizaine de jours d’entraînement à l’INSEP et à Nanterre, les joueurs de Vincent Collet ont retrouvé le Kindarena de Rouen pour le premier des quatre matchs amicaux prévus dans le cadre de la préparation du championnat d’Europe 2022. Pour lancer les hostilités, le staff tricolore a décidé d’aligner un cinq de départ que l’on peut considérer comme type avec Thomas Heurtel, Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. C’est justement le pivot des Minnesota Timberwolves (12 points, 9 rebonds) qui a débloqué le compteur tricolore après l’ouverture du score néerlandaise signée Yannick Franke (21 points). La bonne volonté des Bataves n’a pas duré très longtemps car un 6-0 conclu par Thomas Heurtel (5 points). Toutefois, l’écart entre les deux formations a joué au yo-yo en fin de premier quart-temps.

Mais qui peut stopper Rudy Gobert 🤯

Les Bleus ont dû un temps batailler

Deux lancers francs de Vincent Poirier (11 points, 8 rebonds) ont finalement donné cinq longueurs d’avance aux Bleus. Dès l’entame du deuxième quart-temps, Théo Maledon (9 points) a donné le ton et, très vite, l’équipe de France a vu son avance dépasser les dix unités. Néanmoins, les Néerlandais n’ont jamais lâché jusqu’à la mi-temps, revenant à six points grâce à deux lancers francs signés Jito Kok (6 points) et un dernier panier inscrit par Keye van der Vuurst de Vries (10 points, 5 passes). Malgré les retours sur le parquet d’Evan Fournier, Gueschon Yabusele et Thomas Heurtel, le début de troisième quart-temps n’a pas été idéal pour des Bleus peut-être encore la tête dans le vestiaire. Alors que Rudy Gobert a manqué le cercle, Mohamed Kherrazi (6 points, 7 rebonds) a enchaîné deux paniers de suite pour ramener les Pays-Bas à deux points. Toutefois, les joueurs de Maurizio Buscaglia n’ont pas tenu la distance.

Pas mal pour un premier match de prépa 😎

Les Néerlandais ont fini par céder

En effet, durant les cinq dernières minutes du troisième quart-temps, le total de points inscrits par les Néerlandais a atteint… zéro points ! C’est le capitaine des Bleus Evan Fournier (15 points) qui a sonné la charge. Un 18-0 a alors permis à l’équipe de France de s’envoler au tableau d’affichage avec une marge de 20 longueurs à dix minutes de la fin de la rencontre. Vincent Collet a alors pris le parti de donner du temps de jeu à tout son groupe, avec notamment Elie Okobo (8 points), Mouhammadou Jaiteh (6 points) ou encoe Isaia Cordinier (6 points) qui ont pu finir la rencontre. Face à une sélection des Pays-Bas dépassée mais vaillante, les Bleus s’imposent de 24 longueurs (89-65) sur un ultime tir primé de William Howard (3 points). Les Tricolores vont maintenant souffler quelques jours avant de se retrouver pour rallier Bologne pour leur deuxième match de préparation face à l’Italie.



BASKET / PREPARATION EURO 2022

Dimanche 7 août 2022 (à Rouen)

France - Pays-Bas : 89-65



Vendredi 12 août 2022 (à Bologne)

20h30 : Italie - France



Mardi 16 août 2022 (à Montpellier)

20h30 : France - Italie



Jeudi 18 août 2022 (à Montpellier)

20h30 : France - Belgique