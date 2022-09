L'équipe de France féminine de basket, médaillée de bronze aux Jeux olympiques l'été dernier, a poursuivi son sans faute en préparation du Mondial (22 septembre - 1er octobre en Australie) en dominant facilement la Belgique (74-55), vendredi soir à Pau. Douze jours après leur succès très facile (87-52) et sans réels enseignements contre la Bosnie-Herzégovine à Marseille, la visite du voisin d'outre-Quiévrain a permis d'en voir davantage sur le potentiel des médaillées de bronze olympique de Tokyo, privées depuis mardi de Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleues, blessée au mollet et forfait pour le Mondial. Évoluant une nouvelle fois sans leurs cadres WNBA - Marine Johannès, rentrée en France, était en civil dans le public, Gabby Williams et Iliana Rupert rejoindront le groupe soit juste avant le départ vers les antipodes soit directement en Australie - on a scruté avec attention le secteur intérieur tricolore face à une opposition plus consistante.

A défaut des plus anciennes Helena Ciak (32 ans) ou Marième Badiane (27 ans), le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a apprécié la montée en puissance d'Alexia Charterau, leader offensive pour l'occasion (13 points, dont 9 dans le seul 2e quart-temps, 6 rebonds, 21 d'évaluation), avec une complémentarité très intéressante avec Ana Tadic (14 points, meilleure marqueuse du match), deux filles de la génération 1998. D'abord équilibrés (16-16, 10e), les débats avec les joueuses de Valéry Demory, le sélectionneur français des +Belgian Cats+, ont tourné à l'avantage des coéquipières de la locale de l'étape Marine Fauthoux (37-24, 18e) dans le sillage du chantier de Chartereau, avant que les extérieures belges ne parviennent à réduire un peu l'écart à la pause (41-36). La revue d'effectif (12 joueuses à plus de 10 minutes) s'est poursuivie à la reprise avec une défense française montant en régime (19 points concédés en 2e période) pour maintenir un écart de quinze à vingt points, à l'image de la nouvelle capitaine Sarah Michel, toujours aussi volontaire et accrocheuse. Les Bleues retrouveront ces mêmes Belges dimanche (16h) à Courtrai avant de s'envoler pour l'Australie le 9 septembre où trois autres matches de préparation les attendent contre l'hôte australien le 16, la Belgique une troisième fois le 18, et enfin l'ogre américain le 19.