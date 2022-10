World Tour 3x3 : Stefan Stojacic a ébloui Paris

Ub reste leader du classement

Les 3500 spectateurs présents vendredi et samedi au Carreau du Temple (IIIeme arrondissement) ont assisté à une performance historique ! Pour la première fois, Paris accueillait une étape du World Tour 3x3, et le spectacle a été au rendez-vous. C’est notamment un Serbe de 33 ans qui a enflammé le parquet parisien : Stefan Stojacic. Frère du n°1 mondial, Strahinja, le natif de Novi Sad a tout écrasé sur son passage. Arrivé cette année au sein de l’équipe de Vienne en tant qu’entraîneur-joueur,C’est également la première fois qu’une équipe autrichienne s’impose dans la compétition. Logiquement élu MVP de l’étape parisienne (qui a été diffusée sur Sport en France, chaîne gratuite disponible sur le canal 174 chez Orange et Sosh, canal 192 chez Bouygues Télécom, canal 190 chez Free et canal 129 chez SFR et Red), celui qu’on surnomme « Mister Robot » avait notamment battu Paris 21-15 lors de la phase de poules avec ses coéquipiers viennois, puis éliminé l’équipe de son frère, les Serbes de Ub (21-12) en quarts de finale. En finale, Vienne a dominé Utrecht 21-13, grâce notamment à 9 points de sa star.Finaliste avec l’équipe néerlandaise, Worthy de Jong a été le deuxième meilleur joueur de la compétition où étaient réunies six des treize meilleures équipes du monde. Le natif du Surinam termine avec 23 highlights, 47,2 d’évaluation et le deuxième total de points (45). On notera également que dans les compétitions individuelles, Strahinja Stojacic a remporté le concours de tirs et le Polonais Rafal Lipinski celui de dunks. A l’issue de cette étape parisienne, Ub conserve la tête du classement général, avec 520 points, devant Liman (455) et Anvers (350).Prochaines étapes : à Riyadh (Arabie Saoudite) les 11 et 12 novembre puis à Hong Kong les 26 et 27 novembre, avant la grande finale d’Abu Dhabi les 10 et 11 décembre.