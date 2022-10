World Tour 3x3 : Paris stoppé dès les quarts de finale, Vienne remporte le tournoi

❌ C'EST FINI POUR LA TEAM 3x3 PARIS !!

🇫🇷 Paris 1️⃣5️⃣ - 1️⃣9️⃣ Utrecht 🇳🇱



Malheureusement, Franck Seguela et son équipe n'ont pas réussi à s'imposer en 1/4 de finale face aux Néerlandais.



Bravo pour votre parcours Team Paris 3x3 👏



⬇️ Les highlights du match ⬇️ pic.twitter.com/AvW2iKr27w



— Sport en France (@sport_en_france) October 8, 2022

Séguéla : « On va sortir grandi de ce Masters »

Vienne repart en vainqueur

Paris n’a pas pu finir sur une bonne note. Au lendemain d’une première journée réussie, avec une victoire pour une défaite et une qualification pour les quarts de finale, la conclusion du Paris Masters, comptant pour le World Tour 3x3, a vu les coéquipiers de Paul Djoko quitter la compétition dès l’entame de la phase à élimination directe. Sur le parquet du Carreau du Temple et devant les caméras de Sport en France (chaîne gratuite, disponible sur le canal 174 chez Orange et Sosh, canal 192 chez Bouygues Télécom, canal 190 chez Free et canal 129 chez SFR et Red), seul détenteur des droits de la compétition, avec Lukas Nicot et Yann Julien, le sélectionneur de l’équipe de France féminine de 3×3, aux commentaires mais également Lucien Jahan en bord terrain, l’équipe de Paris a longtemps tenu tête à celle d’Utrecht. Toutefois, à un peu moins de quatre minutes du terme de la rencontre, les Néerlandais ont placé un coup d’accélérateur. Un 7-0 en un peu plus de deux minutes a mis fin aux espoirs des joueurs de la Capitale. Utrecht s’est imposé de quatre points (19-15), laissant Alex Vialaret et ses coéquipiers spectateurs de la fin du tournoi.Une rencontre qui a laissé une certaine déception dans les rangs parisiens, notamment chez Franck Séguéla. « On a du potentiel, on est tous des compétiteurs, a confié ce dernier dans un communiqué de la FFBB. Quand on voit cette organisation à Paris, on voulait montrer un autre visage. Perdre c’est une chose, mais pas comme hier (vendredi) et aujourd’hui (samedi). Perdre en quart de finale, ça n’est pas ce qu’on souhaitait. » Le médaillé de bronze avec les Bleus lors de la dernière Coupe du Monde assure que Paris « va se remettre en question, rester humble, continuer à travailler dur » afin de remonter au classement. « Dans un événement comme celui-là, il faut rester dans notre bulle et ne pas perdre le fil de notre match, a ajouté Franck Séguéla. C’est du 3x3, en 10 minutes le match peut tourner très vite et il faut garder les ressources mentales, garder la tête froide. Ça passe par des expériences comme celle-ci. On va sortir grandi de ce Masters et on espère revenir ici l’année prochaine et montrer un autre visage. »Si Paris a vu son tournoi s’achever dès les quarts de finale, Utrecht a pu poursuivre l’aventure mais s’est cassé les dents sur Vienne à l’occasion de la finale. Après une nette victoire face à Ub pour lancer la phase à élimination directe (21-12), ils ont su avoir le dernier mot dans un match très accroché face à Liman (19-22). Utrecht de son côté, s’est tiré d’un mauvais pas à l’occasion de son duel face à NY Harlem (21-19) afin de rejoindre l’explication pour le titre lors de ce Paris Masters. Quincy Diggs a lancé Vienne avec les trois premiers points de cette finale. Un avantage initial que les joueurs d’Utrecht ont longtemps traîné et n’ont jamais réellement su effacer. Grâce à un tir à deux points puis un dernier panier signé Stefan Stojacic, Vienne a mis un terme à cette finale avec un peu plus de trois minutes encore à jouer (13-21). Un premier succès cette saison pour la formation autrichienne mais, malgré sa septième place, Ub conserve la tête du World Tour devant Liman et Anvers.