WNBA : Une star se retire pour soutenir les manifestants

De nombreux sportifs américains ont soutenu publiquement les récentes manifestations contre le racisme et les violences policières. Mais une athlète est allée encore plus loin. Dans une lettre publiée sur The Players Tribune, Renee Montgomery a annoncé son forfait pour la prochaine saison de WNBA.



« Il ne suffit que d'un instant, d'un seul choix pour provoquer un momentum. Tu n'as besoin que d'une seconde pour tout changer. Et soudainement, je me suis retrouvé à ce moment-là de mon existence. Si je participe à la saison WNBA, je sais que je ne vais pas être à 100%. Ce n'est pas juste pour le coach et mes partenaires. Je sais aussi que si je m'isole dans la bulle mise en place pour jouer, qui peut connaître la situation à notre sortie dans quatre mois ? Je veux juste être sure de participer au mouvement et l'alimenter. » a annoncé la joueuse qui a joué quelques mois en France en 2017, c'était avec les Flammes Carolo.

Une double-championne WNBA qui n'a plus le basket comme priorité

Dans cette longue lettre, la joueuse de 33 ans a évoqué certaines de ses expériences et des discussions avec ses parents. Elle a aussi affirmé que son club est avec elle dans cette démarche. Une démarche forte. La saison WNBA est censé reprendre fin juillet dans un lieu unique, coupé du monde. Un scénario rendu obligatoire par la pandémie de Covid-19. Une situation difficile dans le contexte sociale actuel. Il y a quelques jours Kyrie Irving avait déjà remis en cause la reprise de la saison NBA en raison du meurtre de George Floyd et des manifestations qui ont suivi.



Renee Montgomery est donc allée encore plus loin en formalisant son absence pour la saison 2020 du championnat nord-américain de basket féminin. Un championnat dans lequel elle évolue depuis dix ans. Passée par Minnesota, Seattle et Connecticut, la double-championne WNBA joue à Atlanta depuis la saison dernière. Il s'agit de la ville natale de Martin Luther King Jr. où la mobilisation contre le racisme a été particulièrement importante. «Ce qui est en jeu cette année dépasse le basket. Je vais créer un changement positif.» a annoncé la meneuse. En tout cas, elle a déjà permis à ce changement de passer à la vitesse supérieure avec cette décision.