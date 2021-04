WNBA : Rupert et Fauthoux ont été draftées

Soirée historique pour le basket français. Deux représentantes tricolores ont été draftées en WNBA. Une première. Les heureuses élues sont l'intérieure Iliana Rupert (19 ans, 1,93m), et la meneuse Marine Fauthoux (20 ans), qui mesure 1,76m. Les deux ont vécu l'événement, dans la nuit de jeudi à vendredi, du côté de Paris, dans les locaux du siège de l'agence qui les représente, à savoir Comsport. La première nommée, fille de l'ancien international Thierry Rupert, décédé en 2013 d'un problème cardiaque, a été choisie en douzième position, soit la toute dernière du premier tour, par la franchise des Las Vegas Aces. Cette franchise n'est autre que la finaliste de la WNBA en 2020.

Fauthoux choisie par le New York Liberty

Au sein de ce même effectif, la Française retrouvera celles qui sont considérées comment étant deux des meilleures intérieures du monde, à savoir l'Américaine A'ja Wilson, qui a été désignée MVP de la saison dernière, ainsi que l'Australienne Liz Cambage, qui a annoncé effectuer son grand retour en WNBA cette année, après avoir été absente de la « bulle » sanitaire mise en place afin de pouvoir terminer la saison dernière dans les meilleures conditions possibles, en pleine pandémie de coronavirus. Iliana Rupert, élue meilleure jeune joueuse de l'Euroligue en 2020 puis en 2021, a d'ores et déjà annoncé qu'elle se rendrait bien en WNBA, selon les informations du quotidien sportif français L'Equipe. Une découverte qui devrait intervenir cet été, après les JO de Tokyo. De son côté, Marine Fauthoux a été choisie en 29eme position par le New York Liberty. A noter également qu'Iliana Rupert et Marine Fautoux ont toutes les deux été appelées par la sélectionneure des Bleues, à savoir Valérie Garnier, afin de préparer l'Euro qui aura lieu du jeudi 17 au dimanche 27 juin prochains. Un groupe de seize joueuses annoncé il y a moins de 24 heures.