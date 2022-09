WNBA : Rupert championne avec Las Vegas

What a year 😍🔥🏆💍 Iliana Rupert va désormais pouvoir se tourner sereinement vers l'équipe de France. Puisqu'après avoir disputé une magnifique saison avec Bourges et avec Las Vegas, c'est la Coupe du Monde qui attend la joueuse aux 42 sélections avec les Bleues, et un match contre l'Australie, pays-hôte, dès ce jeudi. A priori, aller chercher le trophée semble inaccessible pour les Françaises face aux redoutables Américaines, mais une médaille d'argent ou de bronze ferait déjà le bonheur de Rupert et ses coéquipières. Il sera temps ensuite de penser à son prochain club, la Virtus Bologne.

Championne de France, victorieuse de l’Eurocoupe, MVP de la Ligue féminine, MVP du carré final de l’Eurocoupe… et maintenant championne WNBA ! Iliana Rupert est en train de vivre une année de rêve et de devenir, à seulement 21 ans, l’une des joueuses françaises les plus en vue. Après sa brillante saison avec Bourges, la fille du regretté Thierry (35 sélections chez les Bleus, décédé en 2013 à 35 ans). Et après avoir disputé 17 matchs de saison régulière et 7 matchs de play-offs, elle a décroché le Graal dimanche en devenant championne WNBA. Les Las Vegas Aces ont en effet remporté le premier titre de leur histoire (la franchise n’est arrivée dans le Nevada qu’en 2018) en battant le Connecticut Sun sur le score de 3-1.