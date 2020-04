WNBA : Phoenix va mettre à l'essai Olivia Epoupa

OFFICIAL: We've signed Olivia Epoupa and Sara Blicavs to training camp contracts✍️

📰https://t.co/X9h3iCquWg pic.twitter.com/NbzNcroQf1



— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) April 9, 2020

Epoupa rejoint Hartley à Phoenix

Olivia Epoupa continue son tour du monde. Lancée par Basket Landes en 2012, la meneuse internationale française (89 sélections) a d’abord rallié Toulouse puis, après une saison à Villeneuve d’Ascq, elle a fait un crochet par la Turquie à Galatasaray puis à Besiktas. Un changement d’air complet a suivi lors de la saison 2019-2020 avec un passage aux Canberra Capitals, en Australie avec un titre de champion à l’issue de la saison. C’est maintenant les Etats-Unis qui attendent la native de Paris.Alors que Marine Johannès va retrouver New York et le Liberty pour plusieurs saisons, c’est du côté de Phoenix qu’Olivia Epoupa va découvrir la WNBA. La franchise basée dans l’Arizona a confirmé que la meneuse internationale française allait être mise à l’essai durant les camps de présaison et aura une chance de convaincre le staff du Mercury en vue de la saison à venir. La Tricolore y retrouvera une de ses coéquipières en équipe de France. Bria Hartley a, en effet, signé pour les trois prochaines saisons en faveur du Mercury, elle qui a évolué à Washington puis à New York avant sa parenthèse européenne.