WNBA : Johannès va retourner à New York

D'abord les JO pour Johannès

Marine Johannès va de nouveau traverser l’Atlantique ! L’été dernier, l’arrière internationale française avait disputé 19 matchs avec le New York Liberty en WNBA, du 12 juillet au 8 septembre,Et elle y retournera pendant les prochains étés, puisque la franchise de Big Apple a annoncé ce lundi que la joueuse de l’ASVEL (où elle a signé jusqu’en juin 2022) avait signé un contrat « sur plusieurs années ».« La facilité de Marine à se créer des tirs efficaces, pour elle et pour ses coéquipières, s’intègre parfaitement au système que notre staff souhaite mettre en œuvre. Nous attendons Marine après la fin de sa saison en club, et nous sommes très heureux de l’avoir sur le long terme », a déclaré le manager général du Liberty Jonathan Kolb. Marine Johannès (9,8pts et 3,9pds de moyenne avec l’ASVEL cette saison) devrait arriver à New York après les Jeux Olympiques de Tokyo (finale le 9 août), afin de disputer les onze derniers matchs de la saison régulièreLa saison WNBA débutera le 16 mai prochain. Si tout va bien pour Marine Johannès, elle sera alors en pleine demi-finale LFB avec Lyon-ASVEL.