Un de chute pour Nanterre

Victorieux de Badalone la semaine dernière (85-78), Nanterre n’a pas réussi à confirmer mardi soir en Turquie, pour la deuxième journée de l’Eurocoupe.

En déplacement à Istanbul pour y affronter le Darussafaka, les Franciliens, emmenés par Dallas Moore (21 points), sont pourtant revenus à deux points de leurs hôtes dans le dernier quart avant de finalement s’incliner 72-65.

Ils affronteront les Russes de Kazan lors de la 3e journée.

