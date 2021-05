Transferts : Pierre Jackson à Bourg-en-Bresse, Mykal Riley…aux Sables d’Olonne !

Actuel cinquième de Jeep Elite, avec 16 victoires pour 8 défaites, Bourg-en-Bresse a décidé de faire appel à un pigiste médical pour finir la saison. Suite aux blessures de Zack Wright et Codi Miller-McIntyre, le club de l’Ain a en effet recruté Pierre Jackson, un meneur de 28 ans bien connu en Europe. Le natif de Las Vegas, drafté en 42eme par Philadelphia en 2013, n’a finalement joué que 8 matchs en NBA, avec Dallas en 2016-17, et est passé par Fenerbahçe, le Cedevita Zagreb, le Maccabi Tel-Aviv et le Panathinaikos, où il avait signé en août dernier mais n’a disputé qu’un match. Passé également par la Chine et la G-League, Pierre Jackson avait signé à l’ASVEL en 2013 mais avait quitté l’équipe rapidement sans jouer de match officiel. Dans ses deux derniers clubs, à Shenzhen et aux South Bay Lakers, il tournait respectivement à 23 et 20,8 points de moyenne. Avec Bourg, il va tenter de briller lors des dix derniers matchs de saison régulière, afin de qualifier le club de l’Ain pour le Final Eight mis en place pour remplacer les play-offs cette saison. La JL compte actuellement quatre victoires d’avance sur le neuvième, Orléans, qui a joué un match de moins. Bourg doit encore affronter Boulazac, l’ASVEL, Le Portel, Monaco (deux fois), Cholet, Strasbourg (deux fois), Dijon et Châlons-Reims pour finir la saison.

Riley revient en France

L'autre transfert du jour dans le basket français, c'est l'arrivée de Mykal Riley du côté des Sables d'Olonne, club de Nationale 1 (la troisième division), la saison prochaine. L'arrière (ou ailier) de 35 ans a notamment marqué le club de Nanterre, où il a passé six saisons (2009-12 puis 2014-17), et remporté un titre de champion de France de Pro B en 2011, l'Eurochallenge 2015 , la Coupe de France et la FIBA Europe Coupe 2017. Il a également porté les couleurs de Chalon, Le Mans et Dijon, et a passé les deux dernières saisons en Turquie et en D2 espagnole.