Transferts : De Colo prolonge à Fenerbahçe, Yabusele vers le Real Madrid

Avant d’entamer la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, deux internationaux français figurent dans la rubrique transferts ce mercredi. Le jour de ses 34 ans, Nando De Colo a en effet prolongé pour une saison son contrat avec Fenerbahçe, où il avait signé pour deux ans en 2019 après cinq saisons passées au CSKA Moscou. Cette saison, le meneur (ou arrière) international français (176 sélections) a disputé 32 matchs d’Euroligue, pour une moyenne de 15,8 points, 3,9 passes et 3,2 rebonds. Elu dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, il n’a toutefois pas permis à Fenerbahçe d’aller au-delà des quarts de finale, l’équipe turque ayant été éliminée par le CSKA Moscou. Elle a également été battue en finale du championnat de Turquie, par les rivaux de l’Efes Istanbul, auteurs du doublé Euroligue - championnat cette saison.

Yabusele rejoint la colonie française du Real

De son côté, Guerschon Yabusele devrait s’engager pour une saison avec le Real Madrid. C’est en tout cas ce que révèle le site spécialisé Eurohoops. L’ailier fort international français (2 sélections) de 25 ans va donc quitter l’ASVEL où il s’était engagé en février 2020, juste avant l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus. Le natif de Dreux a tourné à 11 points, 4,2 rebonds et 1,1 passes de moyenne en 30 matchs d’Euroligue, et 14,1 points, 4 rebonds et 1,3 passes décisives en Jeep Elite. Il ne sera pas dépaysé au Real Madrid puisqu’il va retrouver trois autres joueurs français : Vincent Poirier (qui, comme Yabusele, n'a pas réussi à trouver sa place chez les Boston Celtics), Fabien Causeur et a priori Thomas Heurtel, même si sa signature n’a pas encore été officialisée. En attendant de porter leur maillot de club, Nando De Colo et Guerschon Yabusele débutent ce mercredi la préparation pour les JO avec les Bleus, avec cinq matchs de préparation à disputer avant d'aller à Tokyo, et notamment deux contre l'Espagne le 8 juillet à Malaga et le 10 juillet à l'Accor Arena de Paris