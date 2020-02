TQO (F) : L'impatience grandit chez les Bleues

Cette fois, les Bleues y sont. A partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche à Bourges, les joueuses de Valérie Garnier vont affronter l’Australie, Porto Rico puis le Brésil pour obtenir un des trois billets disponibles pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Une échéance pour laquelle il y a de l’impatience selon Helena Ciak. « C’est toujours un plaisir de se retrouver, ces moments sont attendus avec impatience dans l’année, a confié au site officiel de la FFBB la joueuse de l’ASVEL. On est contentes d’être présentes pour ce rendez-vous important de l’Equipe de France. » Pour ce Tournoi de Qualification Olympique, l’équipe sélectionnée par Valérie Garnier a sélectionné une équipe mélangeant expérience et jeunesse, ce qui pourrait être une force pour la pivot des Bleues. « Ça reste un même maillot, mais on est sur un mixte de générations. On a les jeunes qui arrivent, une nouvelle génération bourrée de talents et on a les plus anciennes qui sont là pour apporter leur expérience, ajoute-t-elle. Ce mixte peut être une force pour nous. Mais ça reste le même fonctionnement dans le groupe, le même fonctionnement de travail, la coach nous connait par cœur. »

Ciak : « On a hâte que ça commence »

Les Bleues auront un avantage de choix, celui de jouer à domicile dans une des places fortes du basketball féminin français. Le souci tient à une préparation réduite à sa plus simple expression, longue de quatre jours seulement, face à une programmation de l’événement en plein milieu de la saison. « C’est particulier de faire une compétition alors qu’on est dans nos clubs respectifs, confirme Helena Ciak. Et on va avoir très peu d’entrainements avant le début du TQO mais on a eu la chance de faire un petit stage au mois de novembre qui a été plutôt positif. » Mais, quoi qu’il arrive, l’objectif est présent dans toutes les têtes, sans oublier la notion de plaisir sur le parquet. « On est chez nous, on a envie prendre du plaisir, on sait qu’on est attendu et on a hâte que ça commence », ajoute la Villeurbannaise. Pour valider le ticket olympique, les Bleues pourront miser sur leur point fort qui est la défense. « Depuis quelques temps, on était un petit peu plus focus sur l’attaque. On l’a vu au dernier championnat d’Europe par exemple. Et c’est vrai que la force de l’Equipe de France, des joueuses françaises, c’est la défense, ajoute Helena Ciak. On est revenu sur des bases défensives, sur le rebond défensif et la fenêtre en novembre a été vraiment satisfaisante sur ces aspects. On a vu des joueuses qui touchaient les adversaires, c’est peut-être quelque chose qu’on avait mis de côté. » Un état d’esprit qui pourrait faire la différence lors de trois matchs qui attendent les Bleues.



BASKET / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (F)

Du 6 au 9 février 2020, à Bourges



Les 12 joueuses sélectionnées : Alexia Chartereau (Bourges), Helena Ciak (ASVEL), Olivia Epoupa (Canberra/AUS), Marine Fauthoux (Tarbes), Sandrine Gruda (Schio/ITA), Bria Hartley (Galatasaray/TUR), Marine Johannès (ASVEL), Sarah Michel (Bourges), Endy Miyem (Charleville-Mézières), Iliana Rupert (Bourges), Diandra Tchatchouang (Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (USK Prague/RTC)



1ere journée - Jeudi 6 février

18h00 : Brésil - Porto Rico

20h30 : France - Australie



2eme journée - Samedi 8 février

18h00 : Porto Rico - Australie

20h30 : France - Brésil



3eme journée - Dimanche 9 février

14h00 : Australie - Brésil

16h30 : France - Porto Rico



Les trois premiers seront qualifiés pour le tournoi de basketball féminin des Jeux Olympiques de Tokyo, du 27 juillet au 9 août 2020.