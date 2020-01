TQO (F) : Garnier a dévoilé sa liste de 14

La route de Tokyo passe par Bourges ! L’équipe de France féminine de basket, quatrième des Jeux Olympiques de Rio en 2016, va devoir disputer un Tournoi de qualification olympique du 6 au 9 février au Prado pour pouvoir prendre part à ceux de Tokyo cet été. Les Bleues affronteront l’Australie, le Brésil et Porto Rico, et les trois premiers du classement seront qualifiés pour les JO. Pour préparer ce TQO capital, Valérie Garnier a décidé de retenir quatorze joueurs, et le groupe sera réduit à douze pour le TQO en lui-même. Toutes les meilleures joueuses françaises actuelles seront présentes, à l’image de Sandrine Gruda, Marine Johannes ou Bria Hartley.



La liste des 14 : Alexia Chartereau (21 ans, Bourges), Helena Ciak (30 ans, ASVEL-Lyon), Alix Duchet (22 ans, Lattes-Montpellier), Olivia Epoupa (25 ans, Canberra), Marine Fauthoux (19 ans, Tarbes), Sandrine Gruda (32 ans, Schio), Bria Hartley (27 ans, Besiktas), Marine Johannes (25 ans, ASVEL-Lyon), Magali Mendy (30 ans, Gérone), Sarah Michel (31 ans, Bourges), Endy Miyem (31 ans, Charleville-Mézières), Iliana Rupert (18 ans, Bourges), Diandra Tchatchouang (29 ans, Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (25 ans, Prague).