Real Madrid : Yabusele signe un an

La France, les USA, la Chine, et maintenant l'Espagne

Un quatrième Français au Real Madrid ! Après Vincent Poirier, Fabien Causeur et Thomas Heurtel, c’est Guerschon Yabusele qui rejoint le prestigieux club merengue. L’ailier-fort international français de 25 ans s’est engagé pour une saison. Guerschon Yabusele s'est d'une excellente saison 2020-21 où il a réussi le doublé Coupe - Championnat avec l'ASVEL, où il a tournée à 14,1 points, 4 rebonds et 14,5 d'évaluation en 22,6 minutes de jeu en championnat et 11 points, 4,2 rebonds et 11 d'évaluation en 25 minutes en Euroligue. « Je suis heureux de rejoindre cette grande équipe, ce grand club à la grande histoire. Faire partie de ce club est vraiment spécial pour moi, pour ma famille.Je suis un joueur généreux, je joue pour l’équipe. J’essaierai d’être le meilleur possible. Je travaille dur chaque jour et j’essaie de progresser. Je veux gagner des titres, jouer de mon mieux. On a joué pendant un an sans fans donc j’ai hâte de voir les fans, ressentir l’atmosphère. J’ai joué avec Thomas (Heurtel), qui m’a parlé de Madrid, de la ville, de l’équipe. J’ai parlé à Vincent (Poirier) aussi. Walter Tavares (le pivot cap-verdien, double meilleur défenseur de l’Euroligue, ndlr) est un grand joueur, donc jouer dans la même équipe que lui, c’est super. Il a un grand impact sur le parquet, mais je suis impressionné aussi par (l’arrière américain) Jaycee Carroll »Il s’agira du septième club de la carrière du natif de Dreux. Formé à Roanne, où il a joué chez les pros de 2013 à 2016, Yabusele a été drafté en 2016 par Boston en 16eme position et prêté à Shanghai dans la foulée., où son expérience a tourné court en raison de la pandémie de coronavirus. Il est ensuite revenu en France, à l'ASVEL, ce qui s'est avéré un tremplin pour rejoindre le club aux dix Euroligues.