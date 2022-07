Real Madrid : Petr Cornelie rejoint le contingent français

Poirier et Yabusele, les exemples à suivre

Un Français de plus au Real Madrid ! Après Vincent Poirier, Fabien Causeur et Guerschon Yabusele, c'est Petr Cornelie qui va porter le mythique maillot des Merengue. L'ailier fort s'est en effet engagé ce mercredi, au lendemain de son 27eme anniversaire, avec le club espagnol. Il s'agit d'un retour en Europe pour le natif de Calais, qui avait tenté sa chance aux Etats-Unis la saison passée. Formé au Mans, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2013, Petr Cornelie s'était présenté à la draft NBA en 2016, et c'est Denver qui l'avait choisi, en 53eme position. Mais il n'avait pas été retenu par la franchise du Colorado et avait poursuivi sa carrière à Levallois (2017-18), au Mans (2018-19) et Pau-Lacq-Orthez, où il a dépassé les 14 points de moyenne en 2020-21.Petr Cornelie a disputé 13 matchs de saison régulière entre octobre et janvier, pour un total de 14 points, 14 rebonds et 38 minutes. Puis il a été coupé par les Nuggets, et a fini en G-League, chez le Grand Rapids Gold, où il était largement au-dessus du lot, avec ses 17,8 points et 12,8 rebonds de moyenne.Aucune franchise NBA n'ayant décidé de lui redonner une chance, le jeune papa a donc choisi de rentrer en Europe, au sein du prestigieux Real Madrid, champion d'Espagne et finaliste de l'Euroligue en 2022.Mais Petr Cornelie a les moyens de briller et marcher dans les traces de ses compatriotes Poirier et Yabusele, en difficulté en NBA mais qui se sont magnifiquement relancés au Real. A noter toutefois que le vice-champion olympique ne figure pas dans la liste de Vincent Collet pour préparer l'Euro en Allemagne.