Racisme : Ce triple champion olympique qui prend position

"Ne voyons-nous pas le problème ?"

Comme Popovich

C’est. Et aussi l’un de ses coachs les plus titrés. A la tête de l’équipe universitaire de Duke depuis 1980, Mike Krzyzewski,(2008, 2012 et 2016), a apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans dont le décès après son interpellation par la police de Minneapolis avait déclenché une vague de protestations aux Etats-Unis mais aussi à travers le monde.Pour "Coach K", la phrase "Black Lives Matter" ("Les vies des noirs comptent") n’est "pas une déclaration politique mais une déclaration sur les droits de l’Homme.", déclare-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, où il exhorte son pays à s’attaquer au racisme systémique : "Ne voyons-nous pas le problème ? La maladie, la peste qui sévit dans notre pays depuis 400 ans.. Il se manifeste de bien des façons : la justice pénale, les meurtres que nous avons vus et que nous n’avons pas vus, le refus d’offrir des opportunités économiques à notre communauté noire, des possibilités d’éducation, des soins de santé. Cela se manifeste de tant de façons et ce, depuis quatre siècles.""Et que faisons-nous quand nous le voyons ? Nous nous détournons. Nous ne résolvons pas le problème. Le problème ne sera pas résolu et aucun problème n’est résolu à moins que vous ne le reconnaissiez. Reconnaissez-le.." Gregg Popovich, qui a lui succédé sur le banc de la sélection américaine après la dernière olympiade, avait aussi évoqué le problème du racisme aux Etats-Unis au début du mois, après avoir critiqué une nouvelle fois le président Donald Trump, qu’il qualifie notamment de "lâche" et d'"idiot détraqué"