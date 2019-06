Quand Parker encense Mbappé

L’heure de la retraite a sonné pour Tony Parker. Après une saison à Charlotte, le meneur de jeu, qui a déjà préparé très activement son après carrière de sportif (il est déjà président de l’Asvel et vient par exemple de racheter la station de ski de Villard-de-Lans), a choisi de s’arrêter. Un choix mûrement réfléchi qui lui permet désormais de porter un regard sur ce qu’il a réalisé avec notamment 4 titres de champion en NBA avec les Spurs ou encore un Euro remporté avec l’équipe de France.

Et au petit jeu des comparaisons, il a été interrogé par le Parisien sur le sportif français qui lui ressemble le plus aujourd’hui. Sans hésiter, c’est Kylian Mbappé qui est sorti du chapeau. "Surtout par rapport à la mentalité. J’ai l’impression qu’il n’a pas peur de dire les choses. Quand j’ai commencé ma carrière, mon idole c’était Jordan, il avait une grosse confiance en lui et je m’en suis inspiré. En France, l’année qui précède ma draft, on me dit que je suis arrogant parce que je veux aller en NBA. Dès que j’ai commencé à gagner, c’était devenu «il a une grosse confiance en lui». Le défaut était devenu une qualité", justifie ainsi TP.

Un choix qui prend encore plus de sens alors qu’en marquant avec l’équipe de France en Andorre, mardi soir (0-4), Kylian Mbappé, déjà champion du monde, a inscrit son 100e but chez les professionnels. A seulement 20 ans et 5 mois.