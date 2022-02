Qualifs Mondial 2023 (H) : Les matchs de la France à Mouilleron-le-Captif, Paris et Pau

Les fans de basket vendéens, parisiens et palois peuvent être ravis ! Ils verront sous leurs yeux les joueurs de l’équipe de France masculine disputer des matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023. La Fédération française a dévoilé ce mardi les villes-hôtes de ces rencontres, et il s’agit de Mouilleron-le-Captif, Paris et Pau. Le 4 juillet 2022, c’est le Vendéspace de Mouilleron-le-Captif qui accueillera le match France - Hongrie pour le compte de la première phase, puis le 25 août, c’est l’Accor Arena qui recevra le match France - Lituanie ou Bosnie Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie. Enfin, le 14 novembre, c’est le Palais des Sports de Pau qui sera le théâtre de France - Lituanie ou Bosnie Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie pour le compte de la deuxième phase.

Rendez-vous contre le Portugal à la fin du mois

Rappelons que les Bleus sont actuellement premiers de la poule E après deux matchs sur six, grâce à leur victoire contre le Monténégro et en Hongrie. Les trois premiers du groupe se qualifiant pour la deuxième phase, les hommes de Vincent Collet seront au rendez-vous du tour suivant, sauf cataclysme, et croiseront avec les équipes du groupe F. Les trois premiers de ce groupe de six se qualifieront pour la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Rappelons que le prochain match des vice-champions olympiques se déroulera le 24 février à Dijon contre le Portugal, une équipe que la France a toujours battue en six confrontations, mais ce sera une fois de plus sans les joueurs NBA et Euroligue.