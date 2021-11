Qualifs Mondial 2023 (H) : Les Bleus se baladent en Hongrie

🤩 À l'image de ce beau mouvement collectif, les Bleus sont en démonstration face aux Hongrois 🇫🇷 #HUNFRA



November 29, 2021

Un 12-0 pour débuter la deuxième mi-temps

Les marqueurs français :

Voilà une fenêtre de novembre parfaitement maîtrisée pour l'équipe de France masculine de basket ! Même privée de ses joueurs NBA et Euroligue, et des blessés Andrew Albicy et David Michineau, la formation entraînée par Vincent Collet est parvenue à se défaire du Monténégro et de la Hongrie. Victorieux dans la douleur, en s'arrachant dans le dernier quart-temps, des Monténégrins vendredi à Pau (73-67), les Bleus se sont largement imposés ce lundi en Hongrie : 54-78. Les vice-champions olympiques se sont montrés très sérieux face à ces faibles Hongrois, qui ont fini seizièmes du dernier Euro, et ont livré une copie quasi-parfaite, à l'image de Louis Labeyrie.Dès le premier quart, les Français ont mis la pression sur les Hongrois, qui n'ont rien pu faire face à la défense bleue et n'ont inscrit que 8 points, à 19% de réussite aux tirs (8-21, 10eme). Les hommes de Peter Por se sont entêtés à tirer de loin, signant un 0 sur 6 dans le premier quart, et un 4 sur 22 au final.Dans le deuxième quart-temps, les Hongrois ont retrouvé un peu d'adresse et d'agressivité (premier lancer-franc pour la France après presque 17 minutes de jeu) et ont rejoint les vestiaires en étant menés 29-45. Mais les Bleus ont rapidement repris leur marche en avant et ont commencé le troisième quart par un 12-0 en huit minutes. La messe était dite et Vincent Collet a pu faire tourner son effectif, Louis Labeyrie ne marquant que 4 de ses 19 points en deuxième mi-temps.Grâce à cette deuxième victoire, la France prend la tête du groupe E, avant d'affronter deux fois le Portugal (a priori l'équipe la plus faible du groupe) au mois de février. Toujours sans les joueurs NBA et Euroligue, mais pour le moment, ce n'est pas un problème pour les Bleus...Chassang (2), Lacombe (7), M'Baye (6), Tarpey (9), Cordinier (2), Jaiteh (15), Julien (4), Labeyrie (19), Lang (8), Noua (6)