Qualifs Euro 2021 (H) : Vincent Collet dévoile sa liste de 12

Trois rescapés du Mondial



#TeamFranceBasket Vincent Collet a dévoilé la liste des 12 joueurs qui participeront aux matchs de qualification à l’#EuroBasket2021 le 21/02 🇩🇪🆚🇫🇷 et le 24/02 🇫🇷🆚🇲🇪

➕d'infos 👉https://t.co/y2qUBZUGAH pic.twitter.com/SeQOLnp6ZC



— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) January 17, 2020

Les 12 Français sélectionnés :

Du sang neuf en équipe de France ! Cinq mois après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe du Monde en Chine, les Bleus vont attaquer les qualifications pour l’Euro 2021, mais avec une équipe totalement différente. Comme cela a déjà été le cas pour les qualifications au Mondial 2019, le sélectionneur Vincent Collet sera privé de ses joueurs NBA et Euroligue pour cette « fenêtre internationale » de février,Pour ces deux rencontres, Collet a retenu douze joueurs de Jeep Elite, dont trois ne comptant pas la moindre sélection : le Nanterrien Isaïa Cordinier (23 ans), actuel deuxième meilleur marqueur français du championnat, le Boulonnais David Michineau (25 ans) et le joueur de Nanjing (Chine) Guerschon Yabusele (24 ans). Ces trois joueurs avaient d'ailleurs été draftés la même année en NBA, en 2016 (Cordinier par Atlanta, Michineau par New Orleans, Yabusele par Boston), mais seul Yabusele y a joué, avec 90 matchs au compteur sous le maillot des Celtics.Trois joueurs ayant participé à la Coupe du Monde en Chine sera présents : Amath M’Baye, passé de Bologne à Izmir cette été, Axel Toupane, passé d’Olympiakos à Malaga, et Paul Lacombe, finalement resté à Monaco, faute d’avoir trouvé un challenge intéressant à l’étranger. Avec Dijon, Monaco est d’ailleurs le club le mieux représenté de la liste, avec deux joueurs. Le groupe sera complété par Abdoulaye N’Doye (21 ans, Cholet) et Yannis Morin (26 ans, Châlons-Reims) comme partenaires d’entrainement. Rappelons qu’en plus de l’Allemagne et du Monténégro, la France sera opposée à la Grande-Bretagne dans ce groupe. L’Allemagne étant déjà qualifiée en tant que pays-hôte (tout comme l’Italie, la Géorgie et la République tchèque) les Bleus devront figurer parmi les deux meilleurs classés (hors Allemagne) du groupe G pour se qualifier. Un formalité ?Axel Bouteille (24 ans, Bilbao), Alexandre Chassang (25 ans, Dijon), Isaïa Cordinier (23 ans, Nanterre), Moustapha Fall (27 ans, Ankara), Hugo Invernizzi (27 ans, Limoges), Axel Julien (27 ans, Dijon), Paul Lacombe (29 ans, Monaco), Amath M'Baye (30 ans, Izmir), David Michineau (25 ans, Boulogne-Levallois), Yakuba Ouattara (27 ans, Monaco), Axel Toupane (27 ans, Malaga), Guerschon Yabusele (24 ans, Nanjing)