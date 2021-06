Pro B : La montée en Jeep Elite assurée pour Paris et Fos-sur-Mer

ALL. THE. WAY. UP. 🚀🚀🚀

Blois voit l’élite lui échapper une nouvelle fois

C’est ce qui s’appelle de la réussite express. Fondé en 2018 à l’initiative de l’investisseur américain David Kahn, qui a ensuite racheté les droits sportifs du club de Hyères-Toulon pour s’installer en Pro B à l’entame de la saison 2018-2019, le Paris Basketball va permettre à la Capitale d’être de nouveau représentée en Jeep Elite la saison prochaine. Une montée que le club de Nobel Boungou Colo et Amara Sy a validé grâce au revers subi sur son parquet par Blois face à Nancy (97-112 ap). En effet, alors que les Parisiens ont d’ores-et-déjà disputé leurs 34 matchs de championnat avec 23 victoires au compteur, les joueurs de l’ADA ne sont plus à portée de tir malgré trois matchs encore à disputer. En effet, les Blésois ne pourront compter « que » 22 victoires s’ils réalisent un sans-faute lors de leurs dernières sorties de la saison.Alors que Boulazac est déjà assuré de retrouver la Pro B, les noms des deux promus la saison prochaine sont d’ores-et-déjà connus. En effet, Fos-sur-Mer a été sacré champion de France ce vendredi et accompagnera ainsi Paris en Jeep Elite pour la saison 2021-2022. Ce qui sonne le glas des espoirs de Blois d’arriver enfin à rejoindre le sommet du basketball professionnel français. En effet, le club du Loir-et-Cher a dû rester dans l’antichambre à l’issue de la saison 2017-2018 malgré la montée acquise sur le terrain en raison de l’absence d’agrément de son centre de formation par la Fédération Française de basketball. Une montée qui a également glissé des doigts de l’ADA la saison passée. Solide leader de Pro B au moment de l’interruption des championnats en raison de la crise sanitaire, la Ligue Nationale de basketball avait alors décidé de geler les mouvements entre ses divisions pour cette saison.