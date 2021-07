Préparation : Les paniers des équipes de France contre l'Espagne transformés en dons pour les clubs de Villiers-le-Bel et Charenton-le-Pont

Des paniers qui permettent à deux clubs locaux de mettre en place des projets écoresponsables. Il fallait y penser. La MAIF, dans le cadre de son contrat de partenariat des équipes de France de basket et, plus globalement, de la Fédération française de basket (FFBB), l'a fait. Le projet, baptisé « Chaque Acte Compte » a vu le jour le 5 février dernier et se poursuivra pendant toute l'année. Ainsi, le samedi 10 juillet prochain sur le parquet de l'AccorArena, les points marqués par les Bleus et les Bleues, qui feront face tous deux ce soir-là à l'Espagne (17h15 pour le match des femmes, 20h45 pour celui des hommes) dans le cadre de leur dernière sortie en France avant de mettre le cap sur Tokyo pour les Jeux Olympique, permettra aux clubs de Villiers-Le-Bel (Villiers-Le-Bel Basket) et de Saint-Charles-Charenton-Le-Pont (Saint-Charles Charenton SMB) de bénéficier de dons qui leur permettront de développer par la suite des projets écoresponsables. Le club du Val d'Oise comme celui du Val de Marne cher à l'un de nos internationaux français évoluant en NBA Evan Fournier (Boston Celtics), qui y a fait ses premiers pas, ont en effet été désignés à leur tour comme clubs récipiendaires de ce dispositif solidaire créé conjointement depuis février par la MAIF et la FFBB.

100 points marqués = 5 000 euros de dons

Lors de ces deux matchs de préparation contre l'Espagne pour les équipes de France féminine et masculine du 10 juillet prochain, le barème sera le suivant : les Tricolores rapporteront 5 000 euros aux deux clubs en question s'ils terminent avec 100 points ou plus au tableau d'affichage. Si les équipes de France respectives inscrivent entre 75 et 99 points, elles permettront au Villiers-Le-Bel Basket et à l'Association Saint-Charles-Charenton Saint-Maurice Basket d'empocher 4 000 euros pour monter leur projet écoresponsable, et 3 000 euros si jamais les joueuses de Valérie Garnier ou les hommes de Vincent Collet s'arrêtent à moins de 75 points marqués. Cerise sur le gâteau : à la fin des deux rencontres, et en marge de la remise du chèque de dons obtenus, les représentants des deux clubs prendront la pose aux côtés de leurs idoles pour une photo qui viendra immortaliser leur soirée, à coup sûr inoubliable.