Préparation JO : Double dose de France-Espagne le 10 juillet prochain

La FFBB espère une salle à guichets fermés

Le 10 juillet prochains à l’Accor Arena de Paris-Bercy, il n’y aura pas de jaloux. Alors que les équipes de France masculine et féminine de basketball seront en pleine préparation des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, les joueurs de Vincent Collet et les joueuses de Valérie Garnier se retrouveront le même jour dans la même salle pour y affronter le même adversaire à quelques heures d’intervalle. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de basketball (FFBB) a confirmé l’organisation d’une grande soirée à l’Accor Arena le 10 juillet prochain qui verra les Bleues, emmenées par Sandrine Gruda et Alexia Chartereau, affronter la sélection espagnole, double championne d’Europe en titre, qu’elle a récemment battue à deux reprises en à peine 24 heures à Toulouse. Une rencontre dont le coup d’envoi est prévu à 17h15.A peine trois heures plus tard, à partir de 20h30, ce sont les Bleus qui seront attendus sur le parquet de la salle parisienne. Les coéquipiers du capitaine Nicolas Batum et de Rudy Gobert y affronteront également l’Espagne des frères Pau et Marc Gasol. « Un écrin magnifique pour la plus spéciale des rivalités », annonce dans un communiqué la FFBB qui compte ouvrir la billetterie dès le 3 juin prochain. Deux rencontres que les dirigeants du basketball français espèrent pouvoir organiser devant 15 600 spectateurs, soit à guichets fermés. En effet, avec la mise en place du « pass sanitaire » par le gouvernement, qui permettra aux détenteurs de billets de montrer qu’ils sont soit vaccinés contre le coronavirus, soit été testés négatifs dans un délai de 72 heures, la FFBB compte sur le fait de ne pas avoir à limiter la jauge au sein de l’Accor Arena, contrairement à de nombreux événements sportifs tel Roland-Garros.