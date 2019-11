Préparation (F) : La France remet ça contre l'Espagne

2/2 pour nos bleues 🇫🇷

Merci ⁦@BaloncestoESP⁩ pour son accueil 👍

Matches retour en France très vite 👌⁦@FRABasketball⁩ pic.twitter.com/OnBsVSFPW4

— Jean-Pierre SIUTAT (@jpsiutat) November 17, 2019

Les Bleues s'envolent au retour des vestiaires



#ESPFRA Comme vendredi, l'Espagne est revenue au score en fin de match. Mais les Bleues 🇫🇷 gèrent le money-time, et s'imposent pour la 2e fois en 2 jours. RDV au TQO à Bourges en février désormais ! 😉 pic.twitter.com/0yPzsCKMe0

— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) November 17, 2019

Les Bleues ont remis ça.Malgré un excellent départ (15-7 puis 20-13 à la fin du premier quart-temps) dans le sillage d'une Helena Ciak auteur de sept points d'entrée et de Valériane Ayayi, qui fêtait sa centième sélection et n'a pas eu besoin de beaucoup de tirs pour se régler à longue distance, les joueuses de Valérie Garnier ont toutefois souffert pour venir à bout de celles qui les avaient étrillées en finale du dernier Euro (86-66). La faute notamment à un gros passage à vide dans le deuxième quart-temps, avec seulement trois points inscrits sur les cinq premières minutes de la période, tandis que les Espagnoles, elles, enquillaient les paniers.Portée par Ouvina et Rodriguez (toutes deux 12 points), la Roja regagnait les vestiaires avec un point d'avance (31-30), sonnant sans le savoir le réveil des Tricolores. Comme en début de rencontre, il n'y a plus eu, en effet, qu'une équipe sur le parquet à la reprise, et, qui ne renonçaient pas pour autant. Un excellent dernier quart-temps de leur part conjugué à une nouvelle baisse de régime de nos représentantes permettait mêmemalgré un ballon très important échappé par Sarah Michel et verrouiller - par Endy Miyem aux lancers - leur deuxième victoire en trois jours face à leurs rivales, dispensées comme elles des qualifications pour le prochain Euro (2021) en qualité de co-organisateurs. De très bon augure à trois mois du TQO.