Partizan Belgrade : Lessort a signé jusqu'à la fin de la saison

Mathias Lessort (26 ans, 2,06 m) et la Serbie, acte 2.Le Partizan Belgrade, club rival de l'Etoile rouge, dont Lessort avait défendu les couleurs il y a quatre ans, a annoncé ce lundi queL'ancien pensionnaire de Monaco et vainqueur la saison dernière de l'Eurocoupe avec la Roca Team disputera de nouveau l'épreuve sous ses nouvelles couleurs. Lessort, élu meilleur joueur de la dernière édition du Quai 54, plus prestigieuse compétition de basket de rue au monde, qu'il avait remportée avec son équipe du Cartel, étaitLe Français formé à Chalon-sur-Saône et qui a également porté le maillot de Malaga et du Bayern Munich lors de ses nombreux passages à l'étranger avait rejoint le club de la capitale israélienne en qualité de pigiste médical.En attendant peut-être un jour de goûter à la NBA. Si Lessort a figuré à deux reprises par le passé dans la draft de la célèbre ligue nord-américaine, il n'a toujours pas eu le plaisir d'y évoluer. En 2016, l'ex-meilleur sixième homme de la phase retour de Betclic Elite s'était retiré de la liste au dernier moment. Un an plus tard, il avait été retenu en 50eme position de la draft 2017 par les Philadelphia 76ers mais il avait été immédiatement coupé par la franchise chère à Joel Embiid.