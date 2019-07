Paris recrute Boungou-colo

Le Paris Basketball affiche ses ambitions via son recrutement. Le club de la capitale, 11e de Pro B à l'issue de sa première saison, annonce ce dimanche la signature de Nobel Boungou-colo.

Après l'arrivée de l'expérimenté Amara Sy, la formation du 75 réussit un nouveau gros coup en engageant l'international français. L'ailier de 31 ans est notamment passé par Limoges où il a été sacré deux fois champion de France. Il arrive de Badalona, en Espagne.

Après des débuts à Juvisy dans le 91 et un superbe parcours Européen en passant notamment par Moscou, Seville, Torino, et Baladona en espagne la saison dernière, l’international français Nobel revient aux sources en rejoignant Grand Paris et notre projet ! ❤️ pic.twitter.com/XGtsBPXmod