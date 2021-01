Olivia Epoupa de retour en France

Championne d'Australie en 2020, Olivia Epoupa (26 ans) revient dans le championnat français. Et ce n'est pas dans un club du podium qu'elle a décidé de signer mais plutôt dans une équipe du bas de classement. En effet, la triple médaillée d'argent au championnat d'Europe arrive au sein du Charnay Basket Bourgogne du Sud, actuel neuvième de la Ligue Féminine de Basket. Pour rappel, Olivia Epoupa est passée par Basket Landes (2012-14), puis Toulouse (2014-16), puis par Villeneuve d'Ascq en 2016-1417 avec qui elle a été championne de France.



Puis la Française a débarqué en Turquie où elle a joué pour Galatasaray et Besiktas, avant de rejoindre l'Australie, portant les couleurs de Canberra de 2019 à 2020. Ses passages sont de courte durée dans les clubs mais elle parvient tout de même à être efficace (11,9pts lors de sa première saison toulousaine notamment). Elle a même été élue MVP du championnat australien en 2020.

— CHARNAY Basket (@cbbs_basket) Le CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD est heureux d'annoncer le recrutement de l'internationale française Olivia Epoupa qui arrivera dès cette semaine à CharnayBienvenue au CBBS @OliviaEpoupa Et comme son palmarès ne tient pas dans ce tweet... pic.twitter.com/a16QyUJUEE — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) January 5, 2021





Plusieurs objectifs pour Epoupa



Avec cette signature à Charnay, la meneuse des Bleues souhaite se donner une chance d'être sélectionnée en équipe de France pour l'EuroBasket en France et en Espagne, mais également pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Quant à son rôle au CBBS, elle devrait jouer régulièrement afin d'aider l'équipe à se maintenir. Sur ses huit matchs joués, Charnay n'a gagné qu'à une seule reprise et a encaissé 595 points pour 486 points marqués. L'équipe va devoir se battre pour remonter au classement et conserver sa place en LFB et le recrutement d'Olivia Epoupa est un bon début. C'est sur Twitter que le club a officialisé l'arrivée de la Parisienne à la suite de plusieurs rumeurs. Olivia Epoupa remplit donc son CV d'un club de plus, le rendant plus impressionnant encore.