Nouvelle défaite pour Monaco

Une semaine après sa défaite à Bologne, Monaco a subi un deuxième revers d’affilée mardi soir à Andorre et affiche désormais un bilan de trois victoires pour autant de défaites dans ce groupe A de l’Eurocoupe.

Face à l’intérieur tricolore Bandja Sy (9 points et 4 rebonds) et ses coéquipiers, les joueurs du Rocher, pourtant auteurs d’une bonne entame (25-19 à la fin du premier quart), s’inclinent au final lourdement (95-68). Le meilleur marqueur monégasque est Eric Buckner (16 points et 8 rebonds).