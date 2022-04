NCAA : Une finale Kansas - North Carolina, « Coach K » à la retraite

Kansas sans trembler



Cette fois, ça y est, la carrière de Mike Krzyzewski est terminée. A 75 ans, le coach à la tête de l'équipe de basket de l'Université de Duke depuis 1980 part à la retraite, après la défaite de son équipe contre North Carolina ce samedi lors du Final Four du championnat NCAA. Comme un symbole, c'est contre le rival absolu (les deux facs ne sont distantes que de 18 kilomètres) que le coach aux cinq titres NCAA, qui a également remporté trois médailles d'or olympiques à la tête des Etats-Unis (en 2008, 2012 et 2016) a vu sa carrière se terminer.Caleb Love (20 ans) a terminé meilleur marqueur, avec 28 points, ce qui pourrait lui permettre de remonter dans les prévisions de la prochaine draft NBA, lui qui est actuellement au-delà de la 30eme place. En face, Paolo Banchero (19 ans), attendu très haut dans la draft (entre la 2eme et la 4eme place selon les sites spécialisés), a tenu son rang, avec 20 points marqués. Mais sa saison s'est terminée ce samedi.North Carolina, qui a déjà remporté six titres NCAA (dont un en 1982 avec un certain Michael Jordan), le dernier en 2017, sera opposé en finale à Kansas, qui a quant à lui déjà été titré à trois reprises.Son compère Ochai Agbaji, que certains voient dans le Top 10 de la draft 2022, a quant à lui marqué 21 points. En face, les 17 points de Collin Gillepsie n'ont pas suffi aux Wildcats, qui avaient été sacrés en 2018. La finale se déroulera dans la nuit de lundi à mardi, à 3h20 heure française. Cette année, aucun joueur français (qui sont pourtant très nombreux dans les universités américaines) n'était qualifié pour le Final Four.