Exilée à Belgrade, l'équipe de France féminine de basket entamait ce jeudi son tournoi de qualification pour la prochaine Coupe du monde organisée du 22 septembre au 1er octobre 2022 à Sydney en Australie. L'entrée en lice des Bleues a été réussie sur le parquet du Hala sportova Ranko Žeravica de la capitale serbe face au Mali (77-66). Un succès ne souffrant d'aucune contestation, les joueuses de Valérie Garnier ont fait la course en tête quasiment de bout en bout, n'accusant qu'un léger retard de -4 dans le premier quart temps finalement soldé sur la marque de (23-18). Un avantage que la France n'a plus jamais abandonné par la suite.







La répartition des points est globalement équilibrée dans les rangs tricolores avec pas moins de six éléments atteignant la barre des 10 points et dont la meilleure scoreuse, l'arrière de Lattes-Montpellier Mamignan Touré, ne s'est fendue "que" de 14 unités. Bien loin des 26 points inscrits par Sika Koné, la pivot de Gran Canaria termine la rencontre avec la palme honorifique de meilleure marqueuse du match. En vain cependant. Ce succès inaugural des Bleues les rapproche un peu plus de la Coupe du monde dont le ticket sera définitivement validé à condition de décrocher un second triomphe dans ce tournoi de qualification.



L'équipe de France défiera le Nigeria ce vendredi à 18h. En cas de revers face à cette autre nation africaine se dressant sur la route des Bleues, celles-ci bénéficieront d'un ultime joker contre la Chine ce dimanche, à 18h également. L'Empire du milieu s'est de son côté aussi imposé ce jeudi à l'occasion de son entrée en matière contre le Nigeria (90-76).



Jeudi 10 février: France - Mali : 77-66

Vendredi 11 février (coup d'envoi à 18h) : France - Nigeria

Dimanche 13 février (coup d'envoi à 18h) : France-Chine