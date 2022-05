Mondial (F/préparation) : La France affrontera la Bosnie-Herzégovine et la Belgique

Les Bleues sont fixées. L'équipe de France féminine de basket connaît son programme de matchs de préparation pour le Mondial. Dans ce fameux programme, qui aura lieu cet été, figurent deux futurs adversaires, pour un total de trois rencontres prévues. Tout d'abord, la France affrontera la Bosnie-Herzégovine, du côté du Palais des Sports de Marseille, le dimanche 21 août prochain, à 17 heures, tout près du stade Vélodrome. Il s'agit d'une grande première pour les Bleues depuis désormais 42 ans. Le dernier match de l'équipe de France dans la cité phocéenne s'était alors soldé par une très courte défaite contre la sélection des Etats-Unis, d'un seul petit point (80-81).

Double confrontation contre la Belgique

Puis, les Bleues feront ensuite face à la Belgique, et ce à deux reprises. Leur premier affrontement aura lieu du côté de Pau le vendredi 2 septembre prochain à 20h30. Quant à la revanche, elle est prévue cette fois en Belgique. Pour ce qui est de la date et de l'horaire de cette troisième et dernière rencontre de préparation, ils ne sont toujours pas connus. Par la suite, se tiendra donc la Coupe du Monde, du côté de Sydney en Australie, entre le jeudi 22 septembre et le samedi 1er octobre prochains.