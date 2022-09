Mondial (F) : Les Françaises sont « en mission » selon Toupane

Un gros test face à l'Australie

Nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine de basket il y a un peu moins d’un an, Jean-Aimé Toupane va disputer sa première grande compétition à la tête des Bleues à partir de jeudi, à l’occasion de la Coupe du Monde en Australie. Les débuts de l’ancien coach des U20 ont été mitigés (une victoire et deux défaites en qualifications au Mondial en février ; trois victoires et deux défaites en matchs de préparation en août-septembre), mais le sélectionneur va désormais savoir ce que valent ses filles dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde, qui se déroulera sur dix jours, avec cinq matchs de poules en six jours, puis les quarts de finale.(Johannes, Gruda, Duchet…) par rapport à celle qui a décroché le bronze aux JO l’an passé. « Depuis le début, on le dit : quand on est en équipe de France, qu'on revêt le maillot bleu, on a une lourde responsabilité, envie de porter très haut les couleurs du pays. On est en mission. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde s'emploiera pour faire le maximum. Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres nations, physiquement, techniquement et "baskettement" parlant » a déclaré Toupane ce mercredi, selon des propos recueillis par l’AFP.Le sélectionneur reconnait toutefois que « cette équipe n'a pas vécu encore assez longtemps pour trouver une symbiose, une alchimie, qui va se créer, je pense, pendant le championnat ». Jeudi, les Bleues défieront l’Australie, médaillée lors de cinq des six dernières Coupes du Monde, et elles seront vite dans le bain. « Mais je préfère à la limite les jouer au début, car souvent les réglages ne sont pas parfaits, reconnait Toupane.. » Le coup d’envoi sera donné jeudi à 12h30 heure française, puis les Bleues défieront ensuite le Canada vendredi et le Mali dimanche. On devrait alors en savoir plus sur les objectifs qu’elles peuvent se fixer pour la deuxième semaine.