Mondial (F) : 22 Bleues pour la préparation

De nombreux matchs de préparation

Le groupe des 22 :

Le 9 août prochain, les meilleures basketteuses françaises ont rendez-vous à l'INSEP pour le début de la préparation en vue de la Coupe du Monde, qui se tiendra en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Les Bleues n'ont joué que trois matchs cette année, pour le compte des qualifications pour ce Mondial (une victoire, deux défaites, mais cela leur a suffi pour décrocher leur billet), et elles vont entamer les choses sérieuses dans un petit mois. Le staff de l'équipe de France a convoqué une liste élargie de 22 joueuses pour cette préparation,. En plus de Johannes (102 sélections), trois autres joueuses comptent plus de 100 sélections : Sandrine Gruda (215), Helena Ciak (119) et Sarah Michel (104). A l'opposé, l'ailière forte de Villeneuve d’Ascq Janelle Salaun (21 en septembre) et celle de Roche Vendée Assitan Koné (27 ans) ne comptent pas la moindre sélection. Reste à savoir si elles passeront le cut de la sélection finale, où il n'y aura que douze joueuses retenues pour disputer le Mondial.A la Coupe du Monde, la France sera opposée en phase de poules à l’Australie, au Canada, au Nigéria, au Japon et à la Serbie. Pour se préparer au mieux, les médaillées de bronze olympiques affronteront durant l’été la Chine, la Bosnie-Herzégovine (deux fois), la Belgique (trois fois), puis elles s’envoleront pour l’Australie et seront opposées là-bas à l’Australie, au Japon et aux Etats-Unis.Marième Badiane (ASVEL), Ornella Bankole (Roche Vendée), Lisa Berkani (Charleville-Mézières), Alexia Chartereau (ASVEL), Kendra Chery (Basket Landes), Sara Chevaugeon (ASVEL), Helena Ciak (ASVEL), Olivia Epoupa (Lattes-Montpellier), Marine Fauthoux (Basket Landes), Aby Gaye (Schio), Sandrine Gruda (Schio), Caroline Heriaud (Villeneuve d’Ascq), Marine Johannes (ASVEL), Assitan Koné (Roche Vendée), Sarah Michel (Bourges), Marie-Eve Paget (Basket Landes), Tima Pouye (Charleville-Mézières), Iliana Rupert (Bourges), Janelle Salaun (Villeneuve d’Ascq), Ana Tadic (Tarbes), Mamignan Touré (Lattes-Montpellier), Gabby Williams (Sopron).