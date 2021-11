Mondial 2023 (Q) : Les Etats-Unis battus au Mexique

Cette fois, Isaiah Thomas n'a pas suffi

Au lendemain de leur victoire dans la douleur (95-90) face à Cuba,Comme face aux Cubains, les champions olympiques étaient de nouveau privés de tous leurs joueurs évoluant en NBA. Et si cela avait suffi pour résister jusqu'au bout à leurs adversaires la veille malgré une très belle résistance des Cubains, cette fois, cette "Dream Team" qui n'en a plus que le surnom actuellement a bu la tasse face à des Mexicains bien décidés à s'offrir les immenses favoris de ce groupe D qui compte également l'équipe de Porto Rico, elle aussi victorieuse face à Cuba (69-60), dimanche soir.Décisif lors du succès des Etats-Unis dimanche sur ce même parquet de Chihuahua, face à Jasiel Rivero (34 points, 9 rebonds) et les siens en inscrivant notamment le trois points de la gagne sur ses 21 marqués dans la soirée,Le double All-Star de NBA, actuellement sans club (le meneur passé par Sacramento, Phoenix, Boston, Cleveland, les Lakers, Denver, Washington et New Orleans pourrait atterrir en Europe), aL'unique star de la sélection américain lors de cette entame de phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 a également délivré 10 passes, tandis que Luke Kornet, passé, lui, par Chicago, a compilé 12 points et 7 rebonds.Deuxièmes de la poule à égalité avec Porto Rico mais derrière les Mexicains (sachant que les trois premières équipes du groupe sont qualifiées), les Etats-Unis ont justement rendez-vous avec les Portoricains au prochain match.