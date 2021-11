Mondial 2022 (F) : Les Bleues avec la Chine, le Mali et le Nigeria

Les Bleues sont fixées. Le tirage au sort des groupes de qualification pour le Mondial 2022, effectué ce mardi par la Serbe Sonja Vasic, élu MVP du dernier Euro, a levé le voile sur les trois pays auxquels devra se frotter l'équipe de France pour pouvoir s'ouvrir les portes du tournoi final, programmé en Australie du 22 septembre au 1er octobre prochain. Les joueuses désormais drivées par le nouveau sélectionneur Jean-Aimé Toupane, qui a succédé à Valérie Garnier au lendemain des Jeux Olympiques de Tokyo, seront opposées dans le groupe B à deux nations africaines le Nigeria et le Mali ainsi qu'à la Chine lors du tournoi qualificatif de février prochain (10 au 13), qui se déroulera, lui, à Belgrade en ce qui concerne les Bleues (les groupes A et B disputeront leurs matchs à Belgrade, le groupe C, à Osaka, et le D, à Washington) dans le cadre d'un nouveau schéma éliminatoire qui ne verra que les trois premiers de la poule décrocher leur billet pour l'Australie.

Retrouvailles avec le Nigeria

Assurées avant même le tirage d'éviter l'Australie et les Etats-Unis, qualifiées automatiquement pour la phase finale mais qui disputeront néanmoins ce tournoi de qualification (l'Australie affrontera la Serbie, le Brésil et la Corée du Sud dans le groupe A tandis que les Américaines sont tombées dans le groupe D, aux côtés de la Russie, la Belgique et la Bosnie), les médaillées de bronze de Tokyo devront tout particulièrement se méfier des Nigérianes, championnes d'Afrique en titre et qui avaient créé la sensation en atteignant les quarts de finale lors du Mondial 2018. Les deux équipes s'étaient affrontées à Tokyo lors des derniers Jeux et l'équipe de France, cinquième de cette même dernière édition, avait pris assez nettement le dessus (87-62). Attention également à la Chine, battue en finale de la dernière Coupe d'Asie par le Japon comme au Mali, certes petit poucet de ce groupe A mais qui n'aura rien à perdre avec en perspective de disputer sa deuxième Coupe du Monde après celle disputée en 2010 pour la première fois de l'histoire du pays.



La composition des groupes pour le tournoi qualificatif au Mondial 2022 féminin

Groupe A (Belgrade) : Australie, Serbie, Brésil et Corée du Sud.

Groupe B (Belgrade) : France, Chine, Nigeria et Mali.

Groupe C (Osaka) : Canada, Japon, Biélorussie et Porto Rico.

Groupe D (Washington) : États-Unis, Belgique, Russie et Bosnie