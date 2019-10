Monaco démarre bien sa campagne européenne

L'AS Monaco a tranquillement dominé Andorre (82-66), ce mardi soir, lors de la 1ère journée de l'Eurocoupe.

La "Roca Team", qui avait atteint le Top 16 de cette compétition la saison passée, a pu compter sur les 16 points de Jaleel O'Brien et sur les 12 points et 8 passes de Dee Bost.

L'ASM avait la différence en première mi-temps, en atteignant la pause avec déjà 15 points d'avance (47-32).

@ASMonaco_Basket wins the first game of the season at home. Final score 82 - 66 pic.twitter.com/xLEc6RqRm0