Mirotic accepte une offre faramineuse du Barça

La free-agency s'est ouverte cette nuit avec les premiers gros transferts entre les franchises NBA. Nikola Mirotic, un des agents-libres les plus intéressant du marché, a fait le choix de quitter la NBA pour signer avec le Barça. Le club catalan lui offre un contrat encore jamais vu en Europe, avec une rémunération de 4 millions nets sur 4 ans, selon le quotidien espagnol AS. Passé par Chicago, New Orleans et Milwaukee depuis février, le géant bosnien (2m08) affichait une moyenne de 15,8 points et 7,2 rebonds.