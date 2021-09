Match des Champions (F) : Deuxième titre pour Lattes-Montpellier, vainqueur de Basket Landes

Lattes-Montpellier a fait fi de tout pour s’imposer

Le premier trophée de la saison revient à Lattes-Montpellier. Après un été mouvementé et le départ de Stéphane Leite et l’arrivée en début de semaine de Valéry Demory, les Gazelles ont pris le meilleur sur Basket Landes à l’occasion du Match des Champions opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Si l’entame de la rencontre a été équilibrée, les Héraultaises ont su mieux finir le premier quart-temps pour conclure ces dix minutes de jeu avec une marge de sept longueurs. Un ascendant que les coéquipières de Sydney Wallace (16 points) ont su faire fructifier en fin de deuxième quart-temps pour rallier les vestiaires du Stade Pierre-de-Coubertin à Paris avec un avantage de quinze points, cette dernière crucifiant Basket Landes avec un tir à trois points à la toute dernière seconde. La réaction des championnes de France en titre ne s’est pas longtemps fait attendre.Le trio composé de Marie-Eve Paget (12 points, 5 passes), Kendra Chery (10 points) et Lidija Turcinovic (10 points, 5 rebonds) a permis à Basket Landes de se rapprocher à seulement sept points avec dix minutes encore à jouer. Toutefois, Olivia Epoupa (13 points, 5 rebonds) et ses coéquipières n’ont pas tremblé malgré un effectif manquant singulièrement d’expérience, seulement sept joueuses sur les six inscrites sur la feuille de match étant professionnelles. Une situation qui n’a pas empêché Lattes-Montpellier de s’imposer de dix longueurs (69-79) et d’ajouter un deuxième succès dans ce Match des Champions après celui acquis en 2016. « On est toutes pros et c'était avec beaucoup de plaisir et humilité qu'on est venues ici, a confié au micro de Sport en France Mamignan Touré (14 points), élue MVP de la rencontre. Ce n'était pas vraiment un match amical, plutôt un vrai match de préparation... en fait notre seul match de préparation. Il était digne d'une finale. Ce sera une saison compliquée. Il faudra être ambitieux mais surtout très sérieux. » Ce que les Gazelles devront démontrer dès le week-end prochain pour la reprise de la Ligue Féminine.