Match de préparation : Les Bleues dominent facilement la Belgique

Tadic et Chartereau portent les Bleues

Le début de deuxième mi-temps a été parfait du côté des Bleues, qui ont commencé par un 10-0 grâce à des paniers signés Chartereau, décidément intenable, et Chéry. Mais les Belges sont revenues à -6 grâce à trois paniers longue distance d'affilée, avant qu'Ana Tadic ne permette à la France de mener 58-49 à la fin du troisième quart. Le dernier a totalement été à l'avantage des Françaises, qui ont creusé l'écart petit à petit avant de signer un 9-0 pour prendre 21 points d'avance (73-52) et l'emporter finalement de 19 points. Tadic termine meilleure marqueuse, avec 14 points, devant Chartereau, avec 13. Voilà donc une belle victoire, avant d'aller jouer en Belgique dimanche pour le dernier match de préparation avant de s'envoler vers l'Australie, où se déroulera le Mondial à partir du 22 septembre.

Les marqueuses françaises :

Troisième match de préparation avant le Mondial et troisième victoire pour l'équipe de France féminine de basket. Après la Chine et le Bosnie-Herzégovine, c'est la Belgique qui a subi la loi des Bleues, médaillées de bronze olympiques. Les Françaises, toujours privées de Gabby Williams et Iliana Rupert, qui jouent en WNBA, et de Marine Johannès, laissée au repos car elle rentre tout juste des Etats-Unis (sans oublier Sandrine Gruda, qui a déclaré forfait pour le Mondial mardi en raison d'une blessure au mollet), l'ont emporté sur le score de 74-55 au Palais des Sports de Pau. Les Belges, emmenées par Julie Vanloo (13pts, 7pds), ont tenu pendant un quart-temps (16-16), puis les Bleues ont commencé à poser leur empreinte sur le match.Les filles de Jean-Aimé Toupane ont signé un 10-0 grâce à leur duo Chartereau-Michel (28-20), puis c'est Helena Ciak qui s'est mise en valeur pour permettre à son équipe de rejoindre les vestiaires en menant 41-36.Fauthoux (5), Chartereau (13), Michel (7), Tadic (14), Touré (8), Berkani (5), Ciak (6), Badiane (6), Pardon (2)