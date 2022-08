Match de préparation (F) : La France écrase la Bosnie Herzégovine

Première victoire en prépa' ✅

Les yeux rivés déjà vers le prochain stage à Pau 👀#FRABIH #PassionnémentBleu pic.twitter.com/fBCPd74SFm

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 21, 2022

Chartereau termine en double-double

Une préparation qui ne pouvait pas mieux démarrer. Ce dimanche, en début de soirée, du côté de Marseille, l'équipe de France de basket féminin a écrasé la Bosnie Herzégovine (87-52). Un premier match plus que convaincant donc, dans l'optique de la Coupe du Monde qui se déroulera entre le jeudi 22 septembre et le samedi 1er octobre prochains, du côté de l'Australie., dans une rencontre qu'elles ont dominée du début jusqu'à la fin, face à une sélection réputée comme étant particulièrement faible. Les Bleues ont été notamment portées par un total de quatre joueuses.D'abord, leur meilleure marqueuse, également meilleure marqueuse de cette rencontre, à savoir Marine Fauthoux (15 points, 3 rebonds, 6 passes décisives). Sans oublier Alexis Chartereau, qui termine en double-double (12 points, 10 rebonds). Toutes deux bien supplées par Helena Ciak (12 points, 5 rebonds) et Marième Badiane (10 points, 3 rebonds). La préparation va ensuite se poursuivre., avant de récidiver, deux petits jours plus tard, contre ce même adversaire, mais, cette fois, chez ce dernier. Par la suite, et plus précisément le vendredi 9 septembre prochain, les Tricolores s'envoleront alors pour l'Australie. Trois nouvelles rencontres de préparation les attendront, avant donc le début de ce fameux Mondial.