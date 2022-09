Match de préparation (F) : La France battue par le Japon

Un scrimmage contre les USA lundi

Alors que toute la France du basket a les yeux rivés vers Berlin, où les Bleus disputeront la finale de l'Euro ce dimanche soir contre l'Espagne pour tenter de décrocher un deuxième titre continental, les Bleues préparent quant à elle la Coupe du Monde en Australie, qui débutera pour elles ce jeudi par un match contre... l'Australie. En attendant cette compétition tant attendue, les filles de Jean-Aimé Toupane disputaient un match amical contre le Japon à Sydney, et elles l'ont perdu 69-59.Les Japonaises restent notamment sur trois victoires aux Jeux Olympiques contre les Bleues : en phases de poules en 2016 et en 2021, et surtout en demi-finales des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, où elles n'avaient laissé aucune chance aux filles de Valérie Garnier (87-71). Il y aura d'ailleurs un nouveau France-Japon en phase de poules du Mondial, dans huit jours...Avec un cinq de départ composé de Marine Fauthoux, Sarah Michel, Gaby Williams, Alexia Chartereau et Marième Badiane, et pas le moindre arrêt de jeu pendant les six premières minutes, les Bleues ont perdu le premier quart-temps 18-15, puis ont rejoint les vestiaires en étant menées 31-27, la faute notamment à de trop nombreuses pertes de balles (18 au total), un mal décidément bien français en ce mois de septembre (même si cela n'empêche pas d'aller disputer la finale de l'Euro masculin...). Les Françaises n'ont pas réussi à réduire véritablement l'écart lors d'un troisième quart marqué par plusieurs séries (8-0 pour le Japon puis 7-0 pour la France puis 7-0 pour le Japon) et conclu sur le score de 49-44.Les deux meilleures marqueuses françaises de la partie sont Alexia Chartereau et Marième Badiane, qui ont inscrit 17 points chacun. Lundi, les médaillées de bronze olympiques effectueront un match d'entraînement (scrimmage) contre les grandes favorites de ce Mondial, les Etats-Unis.