Match de préparation (F) : La France bat de nouveau la Belgique

Décollage vers l'Australie vendredi

Quatre sur quatre pour les Bleues en matchs de préparation en vue de la Coupe du Monde ! Après avoir battu la Chine, la Bosnie-Herzégovine et la Belgique, les filles de Jean-Aimé Toupane ont une nouvelle fois dominé les Belges, cette fois à Courtrai (elles avaient gagné 74-55 à Pau vendredi), sur le score de 76-69 devant 2400 spectateurs, pour leur dernier match de préparation en Europe avant de s'envoler pour la Coupe du Monde en Australie.Appliquées en défense et portées par une Migna Touré efficace en attaque (10 points en première mi-temps), les Françaises ont rejoint les vestiaires en menant 33-41.Le troisième quart a permis aux médaillées de bronze olympiques de faire grimper l'écart (51-66), mais la Belgique a poussé fort dans le dernier quart, et est même revenue -4. Heureusement, Lisa Berkani a trouvé la mire de loin et Alexia Chartereau a inscrit sept points d'affilée pour offrir cette victoire à la France.Les Françaises vont désormais bénéficier de quelques jours de repos pour se ressourcer et faire leurs valises, car vendredi, ce sera le jour du grand départ en Australie. Là-bas, elles disputeront encore trois matchs de préparation, contre l'Australie (le 16 à 12h30), la Belgique (le 18 à 6h00) et les Etats-Unis (le 19 à 8h00), avant de débuter la Coupe du Monde. Au programme du premier tour : Australie-France le 22 à 12h30, France-Canada le 23 à 10h00, Mali-France le 25 à 6h30, France-Japon le 26 à 8h00 et Serbie-France le 27 à 9h30.