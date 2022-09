Match amical (F) : La France s'incline de justesse contre l'Australie

Un match de très haut niveau. Mais une défaite au final face à une belle équipe d'Australie 🤝#PassionnémentBleu pic.twitter.com/ke5CuDMb7A

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 16, 2022

La France retrouve l'Australie pour l'ouverture de la Coupe du Monde

Elles n'étaient pas si loin que cela. Finalement, ce vendredi, les joueuses de l'équipe de France de basket féminin se sont inclinées contre l'Australie (92-88), du côté du Sydney Olympic Park Sports Halls de Sydney.Dès le début de rencontre, un duo tricolore s'est alors détaché. Alexia Chartereau et Marine Johannes avaient déjà inscrit un total de quatre points chacune, au bout de seulement cinq petites minutes de jeu, et alors que la France menait 13-4. Une tendance qui s'est confirmée, puisque les Bleues étaient encore en tête, après dix minutes de jeu (23-15). A la pause, la tendance ne s'était pas inversée et les Tricolores étaient toujours devant, mais de seulement deux petites unités (42-40).C'est après le retour des vestiaires que la physionomie de cette rencontre a alors changé. Dans le troisième et avant-dernier quart-temps, l'Australie a pris les choses en main. Pour un score qui était de 55-48 après 24 minutes de jeu, sous l'impulsion, là aussi, d'un duo, à savoir Bec Allen et Stephanie Talbot.(contre 25 pour les Bleues), en tout. Pour ensuite ne plus être revues, au terme d'une rencontre de très haut niveau (92-88). C'est le 22 septembre prochain, à 12h30, que l'équipe de France de basket féminin fera alors son entrée en lice dans cette édition 2022 de la Coupe du Monde. Présentes dans le groupe B, les Bleues débuteront alors... contre l'Australie. Avec forcément une envie de remettre les pendules à l'heure.