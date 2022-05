Ligue Féminine : Le titre de MVP pour Rupert

Lafargue et Astier apportent deux autres trophées à Bourges

Iliana Rupert poursuit sa progression. Elue meilleur jeune joueuse de la Ligue Féminine de basketball la saison passée, l’intérieure internationale de Bourges a franchi un cap. Alors que les Tango ont copieusement dominé la saison régulière avec 20 victoires pour seulement deux défaites lors de la 1ere journée face à La Roche-sur-Yon et de la 3eme journée contre Charleville-Mézières, la fille de Thierry Rupert a écrasé de sa classe le championnat. Avec une moyenne de 13,8 points, 6,5 rebonds et 1,8 passes lors de ses 22 matchs, Iliana Rupert a sans surprise été élue MVP, meilleure joueuse de la saison, par les joueuses et des représentants des médias, elle qui avait déjà gagné cette récompense lors de la finale de l’Eurocoupe féminine, durant laquelle les Tango avaient surclassé le Reyer Venise. Elle prend également place dans le cinq majeur de la saison aux côtés d’Olivia Epoupa (Lattes-Montpellier), Alexis Peterson (Angers), Ornella Bankolé (La Roche-sur-Yon) et Regan Margarity (Basket Landes).Mais le titre de MVP pour Iliana Rupert n’a pas été la seule récompense obtenue par Bourges à l’occasion des Trophées de la Ligue Féminine de basketball. En effet, après avoir été sacré en 2014 à la tête de Basket Landes puis la saison passée déjà avec les Tango, Olivier Lafargue a été élu meilleur entraîneur du championnat par ses pairs et des représentants des médias. Les performances quasiment parfaites des Berruyères tout au long de la saison ont permis à leur entraîneur d’être distingué. Pour ce qui est du titre de meilleure joueuse, réservé à celles qui sont nées à partir de 2002, c’est encore du côté de Bourges qu’il fallait se tourner. Alignée à seize reprises cette saison avec une moyenne de 4,4 points, 1,6 rebonds et 1,6 passes, Pauline Astier a confirmé son statut d’espoir, elle qui a participé à sa troisième saison comme doublure d’Elin Eldebrink et Alix Duchet, dans le vote ouvert aux joueuses et aux médias. Maintenant, Bourges et les autres clubs de Ligue Féminine vont se tourner vers les play-offs et les play-downs pour conclure la saison.