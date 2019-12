Ligue Féminine : Lattes-Montpellier s'est fait peur

Il s'en est fallu d'un rien que Lattes-Montpellier, qui n'avait jamais perdu cette saison avant de se faire surprendre chez lui par Bourges lors de la dernière journée, ne connaisse samedi sa deuxième défaite en deux matchs. En déplacement à Tarbes, le leader s'est fait très peur, mais il a fini par s'en sortir (83-75 ap) et a ainsi retrouvé immédiatement le succès après son coup d'arrêt de la semaine dernière. Pour cela, les Héraultaises ont dû passer par une prolongation qui a, certes, vu le BLMA ne laisser que deux points aux Landaises (10-2) mais qui n'aurait pas eu lieu, surtout, sans un contre salvateur au buzzer de Stéphanie Mavunga sur Laure Resimont.

Mavinga encore énorme !

Décisive sur cette ultime action du temps réglementaire, l'Américaine originaire du Zimbabwe a été monstrueuse une nouvelle fois, avec un cumul final de 33 points (à 12 sur 24 aux tirs), 14 rebonds, 3 contres, 7 fautes provoquées et une évaluation de 41 qui laisse sans voix, d'autant qu'en face, Louice Halvarsson (22 points, 8 rebonds) a elle aussi sorti le grand jeu. Dans les deux autres matchs au programme samedi de la 8eme journée de LFB, Bourges et Sarah Michel (18 points) ont connu beaucoup moins de difficultés pour s'imposer face à Landerneau (73-55). Pas de problème non plus pour Villeneuve-d'Ascq, en déplacement chez le mal classé Charnay (67-58). Il faut dire que les Nordistes menaient 26-5 à l'issue du premier quart-temps. Ca aide.



BASKET - LFB / 8EME JOURNEE

Samedi 7 décembre 2019

Bourges - Landerneau : 73-55

Charnay - Villeneuve-d'Ascq : 58-67

Tarbes - Lattes-Montpellier : 75-83 (ap)



Dimanche 8 décembre 2019

15h30 : Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon

15h30 : Nantes-Rezé - Basket Landes

16h30 : ASVEL - Hainaut Basket