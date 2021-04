Ligue Féminine : L'ASVEL remporte le choc contre Bourges et s'assure la deuxième place

L'ASVEL peut remercier Tanqueray

BASKET - LIGUE FEMININE / 14EME JOURNEE

Samedi 20 février 2021

Dimanche 21 février 2021

Mardi 13 avril 2021

Dans le choc de Ligue Féminine,Une seizième victoire cette saison pour les protégées de Tony Parker qui leur permet de terminer la saison régulière en deuxième position avant même de disputer leur dernier match, contre Charleville-Mézières. Les championnes de France terminent devant le troisième Basket Landes et derrière leur adversaire du soir, qui sont, elles, certaines de terminer en première position. Le Tango l'était déjà avant même de se déplacer chez ses rivales, mardi soir, en réalité. Au même titre que Bourges était déjà sûr avant de se rendre dans le Rhône d'avoir l'avantage du terrain pour son quart de finale en play-offs comme pour la finale à quatre en cas d'éventuelle qualification pour le rendez-vous (en raison de la pandémie de Covid-19, la FFBB a validé vendredi dernier la modification de la formule de fin de saison, avec des quarts de finale aller-retour les 4 et 8 mai, et un Final Four les 13 et 15 mai, dans la salle de la meilleure équipe de la saison régulière qualifiée.)Toutefois, si Bourges termine devant tout le monde, l'ASVEL comprise,et ces deux lancers-francs de Tanqueray, qui n'a pas tremblé au moment de rentrer ses deux tentatives, quand sa coéquipière Sara Chevaugeon, sur l'action précédente, n'en avait elle converti qu'un seul sur les deux. Car si l'ASVEL a compté jusqu'à 8 points d'avance sur Isabelle Yacoubou (125 points) et ses coéquipières, les visiteuses auraient très bien pu rafler la mise en fin de match. Avant que Chevaugeon ne rapproche l'ASVEL et que Tanqueray ne porte l'estocade, les Berruyères menaient d'ailleurs encore, de deux points (75-73) à dix secondes de la fin. Avant de ne plus marquer un point.La Roche-sur-Yon -: 54-86- Saint-Amand-les-Eaux : 63-57- Nantes-Rezé : 80-69- Charnay : 79-77Villeneuve d’Ascq -: 65-74- Bourges : 76-75