Ligue Féminine : L'ASVEL, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq qualifié, Lattes-Montpellier s'offre un match 3 contre Bourges

Lattes-Montpellier s'offre un match 3

BASKET - LIGUE FEMININE / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mardi 10 mai 2022

Les matchs aller



Samedi 7 mai 2022

Déjà vainqueurs lors du match 1 des quarts de finale de Ligue Féminine, trois jours plus tôt sur leur parquet, les trois équipes ont confirmé leur succès de samedi dernier ce mardi lors du match 2. Elles disputeront donc les demi-finales. Basket Landes, qui a déjà remporté la Coupe de France cette saison, a souffert en première mi-temps dans les Ardennes face à Charleville-Mézières et une Tima Pouye en grande forme (26 points). Kendra Chery (23 points) et les Landaises ont néanmoins inversé complètement la situation après la pause pour écarter définitivement de leur route ces Flammes Carolo qu'ils avaient lourdement battues à l'aller. Ca passe également pour Villeneuve-d'Ascq. Toutefois, les Nordistes, au même titre que Céline Dumerc et ses partenaires, ont dû batailler pour avoir le dernier mot à Angers (72-70) malgré une entame canon du deuxième de la saison régulière (26-14 dans le premier quart-temps), qui n'avait laissé aucune chance le week-end dernier aux Angevines.Pour les retrouvailles entre les deux équipes en Vendée,Entre Bourges et Lattes-Montpellier, les Berruyères, premières de la saison régulière, donnaient l'impression elles aussi de survoler la double confrontation, surtout après la promenade de santé d'Iliana Rupert (18 points) et des siennes au match aller. Pourtant, mardi dans l'Hérault, le match 2 a tourné à l'avantage de Lattes-Montpellier (75-72).Et Basket Landes devra donc patienter encore un peu avant de connaître son adversaire en demi-finales.- Bourges (1) : 75-72Angers (7) -: 70-72 >>> Villeneuve-d'Ascq qualifiéLa Roche-sur-Yon (6) -: 54-108 >>> ASVEL qualifiéeCharleville-Mézières (5) -: 72-79 >>> Basket Landes qualifié- Lattes-Montpellier (8) : 99-67- Angers (7) : 96-79- La Roche-sur-Yon (6) : 92-77- Charleville-Mézières (5) : 87-64