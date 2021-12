Ligue Féminine (J9) : Charleville-Mézières et Bourges distancent l'ASVEL

Le trio de tête n’est plus qu’un duo ! En ouverture de la 9eme journée de Ligue Féminine, l’ASVEL a vu sa série de six victoires de suite prendre fin à Lattes-Montpellier. Une rencontre qui a longtemps été indécise mais, à l’entame du troisième quart-temps, les Gazelles ont haussé le ton. Les coéquipières d’Haley Peters (18 points, 6 rebonds) ont compté jusqu’à quinze points d’avance mais c’était sans compter sur le côté accrocheur des Rhodaniennes. Emmené par Marine Johannès (23 points), l’ASVEL a progressivement fait son retard pour égaliser à trois secondes du buzzer grâce à un tir à trois points d’Aleksandra Crvendakic (6 points). La prolongation a vu les deux équipes prendre les devants mais c’est bien le BLMA qui a fait la différence (81-78 ap). Un revers des Rhodaniennes qui permet à Charleville-Mézières de s’isoler en tête du classement. Les Flammes n’ont pas connu la moindre difficulté face à Landerneau. Dès le premier quart-temps, les coéquipières de Tima Pouye (22 points) ont creusé l’écart mais ce n’est qu’au retour des vestiaires que Charleville-Mézières s’est définitivement envolé. Malgré Teana Muldrow (16 points, 12 rebonds), Landerneau n’a pas existé et s’incline lourdement (83-56).

Bourges reste au contact

Toutefois, les Flammes ne sont pas seules en tête du classement. En effet, Bourges a su dominer Charnay pour ne pas se laisser distancer. Mal embarquées, les Tango ont su réagir pour mener d’un point au terme du premier quart-temps avant de voir l’écart se creuser peu avant la mi-temps. Les coéquipières d’Elin Eldebrink (14 points) ont définitivement mis la main sur le match à l’entame du troisième quart-temps pour une victoire de 18 points (85-67) qui permet aux Berruyères de compter le même nombre de points que les Flammes et d’en compter un d’avance sur l’ASVEL mais également deux autres équipes. On retrouve tout d’abord Villeneuve d’Ascq. Les Nordistes sont allées s’imposer à La Roche-sur-Yon. Un match qui s’est décanté dans un deuxième quart-temps à sens unique qui a permis à Jolene Anderson (17 points) et l’ESBVA de prendre un avantage de 20 points à la mi-temps. Sous l’impulsion d’Ornella Bankole (16 points, 13 rebonds), les Vendéennes ont fait une partie de leur retard dans le troisième quart-temps mais sans jamais totalement recoller. Villeneuve d’Ascq s’impose de neuf longueurs (65-74).

Basket Landes se reprend bien

L’autre équipe qui s’accroche à l’ASVEL est Basket Landes. Les championnes de France, après deux revers consécutifs en championnat, ont retrouvé le sourire à l’occasion d’un déplacement à Angers. Une rencontre dont l’entame a été en deux temps. Tout d’abord le premier quart-temps a été en faveur des Landaises, qui ont compté jusqu’à douze points d’avance. Le deuxième a été en faveur des Angevines, revenues à seulement cinq points au retour aux vestiaires. Les coéquipières d’Oderah Chidon (17 points, 5 rebonds) se sont accrochées mais Basket Landes n’a rien cédé. Grâce notamment à Regan Margarity (20 points, 14 rebonds) et Marie-Eve Paget (20 points), les Landaises s’imposent de dix points (62-72). Le choc de bas de tableau a vu Tarbes s’incliner pour la sixième fois de suite à l’occasion de son déplacement à Saint-Amand-les-Eaux. Une rencontre indécise de bout en bout, avec l’écart qui n’a jamais dépassé huit points entre les deux formations. Au final, les joueuses du Hainaut ont tenu pour signer une deuxième victoire de suite avec une marge de deux points (57-55). Les Tarbaises sont plus que jamais lanterne rouge après cette huitième défaite en neuf journées.



BASKET - LIGUE FEMININE / 9EME JOURNEE

Samedi 11 décembre 2021

Lattes-Montpellier - ASVEL : 81-78 (ap)

Angers - Basket Landes : 62-72

Bourges - Charnay : 84-67

Charleville-Mézières - Landerneau : 83-56

La Roche-sur-Yon - Villeneuve d’Ascq : 65-74

Saint-Amand-les-Eaux - Tarbes : 57-55